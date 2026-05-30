Гендиректор "Ахмата" оценил судейство в РПЛ

Всегда есть к чему стремиться, но в других чемпионатах судейство не лучше.Лигу чемпионов ведь тоже все смотрели", - сказал Айдамиров "РБ Спорт".
По итогам сезона-2025/26 "Краснодар" стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги, отстав в турнирной таблице российского чемпионата от петербургского "Зенита" на два балла. Напомним, что год назад южане впервые в истории стали чемпионами России. За последние восемь лет петербуржцы семь раз становились чемпионами страны.
В Суперфинале Кубка России команда Мурада Мусаева уступила московскому "Спартаку" со счетом 1:1 (3:4 - пен.). Забитыми мячами в основное время встречи отметились Пабло Солари и Дуглас Аугусто.