Экс-футболист ЦСКА - о дебюте Ибрагимова за сборную России: он вообще сырой

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- Ибрагимов и Данилов не убедили. Ибрагимов, на самом деле, вообще сырой, - отметил Гришин в эфире "Матч ТВ".

По мнению эксперта, ни Амир Ибрагимов, ни Кирилл Данилов пока не готовы впечатлять на уровне национальной команды. Особенно жёстко Гришин высказался о полузащитнике системы "Манчестер Юнайтед".Напомним, матч завершился уверенной победой команды Валерия Карпина со счётом 3:0.