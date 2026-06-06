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Экс-футболист ЦСКА - о дебюте Ибрагимова за сборную России: он вообще сырой

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин не стал высоко оценивать дебют молодых игроков сборной России в матче против Буркина-Фасо.
Фото: РФС
По мнению эксперта, ни Амир Ибрагимов, ни Кирилл Данилов пока не готовы впечатлять на уровне национальной команды. Особенно жёстко Гришин высказался о полузащитнике системы "Манчестер Юнайтед".

- Ибрагимов и Данилов не убедили. Ибрагимов, на самом деле, вообще сырой, - отметил Гришин в эфире "Матч ТВ".

Напомним, матч завершился уверенной победой команды Валерия Карпина со счётом 3:0.

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