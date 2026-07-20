Морозов: Соболев - никто, слабый футболист. Пусть презерватив на голову наденет!

- Соболеву надо было показывать красную карточку за провокацию болельщиков. Он уже не раз это делал. Нельзя зрителей провоцировать. Соболев — вообще никто, очень слабый футболист.
Соболев так себя ведёт, потому что не может достичь уровня, на котором хотел бы играть. Но этого уровня он не достигнет. Слабый футболист. У него только провокации.
Вот эти очки для плавания он надевал. Пусть презерватив на голову наденет! - приводит слова Морозова "Советский спорт".
Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком" в Суперкубке России со счетом 1:1 (4:2 - пен.). Забитыми мячами в основное время отметились Кристофер Мартинс и Александр Соболев (пенальти).
После забитого мяча форвард петербуржцев провоцировал болельщиков красно-белых демонстративным празднованием - на поле полетели бутылки и прочие посторонние предметы. Арбитру встречи пришлось отменить жеребьевку перед серией пенальти из соображений безопасности - удары пробивались в ворота, за которыми располагались болельщики сине-бело-голубых.
В первом туре Российской Премьер-Лиги петербуржцам предстоит сыграть на выезде с тольяттинским "Акроном". Красно-белые примут на домашнем стадионе московскую "Родину", вышедшую в РПЛ из Первой Лиги.