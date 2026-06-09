Агент футболиста "Балтики": к нему есть интерес от нескольких заграничных команд

Футбольный агент Марияна Кашчелан, представляющая интересы голкипера "Балтики" Максима Бориско, высказался о будущем своего клиента.

Фото: ФК "Балтика"

- К Максу есть интерес от нескольких заграничных команд, не только из Греции из Турции.