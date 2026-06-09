Агент футболиста "Балтики": к нему есть интерес от нескольких заграничных команд

- К Максу есть интерес от нескольких заграничных команд, не только из Греции из Турции.
Желание попробовать себя в Европе есть, но мы не против рассмотреть предложения от команд из России, - приводит слова Кашчелан "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что греческий "Панатинаикос" может приобрести голкипера калининградской "Балтики" Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Отмечалось, что клуб изучает возможность перехода футболиста.
В минувшем сезоне Бориско провел за балтийцев во всех турнирах 23 матча, пропустил 11 мячей и сохранил ворота "сухими" в 14 встречах. Контракт голкипера с калининградским клубом рассчитан до лета 2028 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 2 миллиона евро.