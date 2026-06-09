По информации источника, Владимир Хубулов завтра, 10 июня, вылетит в Белоруссию для подписания соглашения с "МЛ Витебск". Контракт будет рассчитан до конца года.
Российский игрок выступает в составе самарских "Крыльев Советов" с июля 2022 года. Всего за клуб левый вингер провел 44 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.
"МЛ Витебск" возглавляет экс-тренер самарского клуба Магомед Адиев.
Источник: Legalbet
Игрок "Крыльев Советов" перейдет в белорусский клуб - источник
Футболист "Крыльев Советов" подпишет контракт с белорусским клубом.
Фото: ФК "Крылья Советов"