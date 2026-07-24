Благодаря этому специалист стал вторым тренером в истории клуба, которому удалось выиграть три первых матча у руля "армейцев".
Ранее подобный старт в чемпионате России удавался только Валерию Газзаеву, который в 2002 году начал работу в ЦСКА с пяти побед подряд.
Отметим, что две из трёх побед команды под руководством Игдисамова были волевыми.
Игдисамов повторил достижение Газзаева в ЦСКА
Победа ЦСКА над "Балтикой" со счётом 2:1 в матче первого тура РПЛ стала для Дмитрия Игдисамова третьей подряд во главе московской команды в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА