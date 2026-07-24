ЦСКА одержал волевую победу над "Балтикой" в стартовом туре РПЛ

В стартовом матче чемпионата "армейцы" на своём поле обыграли "Балтику" со счётом 2:1, сумев переломить ход встречи после быстрого пропущенного мяча.
Калининградцы вышли вперёд уже на первой минуте после гола Чинонсо Оффора. На 33-й минуте защитник калининградцев Эдуардо Андерсон срезал мяч в собственные ворота, а спустя три минуты Кирилл Глебов точным ударом вывел ЦСКА вперёд. Больше команды не сумели забить в этом матче.
Чемпионат России
1 тур
Голы: Оффор, 1, Андерсон, 33 (автогол), Глебов, 36
ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов (Кармо, 76), Козлов, Кисляк, Попович, Лусиано Гонду (Мусаев, 76).
"Балтика": Бориско, Варатынов, Гассама, Муфи (Чивич, 46), Андерсон, Бевеев, Мендель (Беликов, 70), И. Петров (Поспелов, 46), Титков, М. Петров (Йенне, 70), Оффор (Никитин, 78).
Предупреждения: Мендель, 64, Жоао Виктор, 90+6