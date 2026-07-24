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БалтикаЗавершен

Пономарёв: "Балтика" в лучшем случае будет болтаться в середине таблицы

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал Rusfootball.info победу армейцев над "Балтикой" в первом туре РПЛ.
Фото: РПЛ
- Хорошо армейцы сыграли, мне понравилось. Очень плотненько в обороне действовали. Хорошо все было в середине поля, и в нападении опасно для соперника играли. Глебов здорово бежал, моменты были. И фланговые атаки у ребят прекрасно проходили. Круговой в этом плане тон задавал - молодец, хорошо подключался. А у "Балтики" очень сырая команда сейчас: они в лучшем случае в середине таблицы болтаться будут, - сказал эксперт.

В матче первого тура РПЛ ЦСКА на своём поле одержал волевую победу над "Балтикой" со счётом 2:1.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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