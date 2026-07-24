Пономарёв: "Балтика" в лучшем случае будет болтаться в середине таблицы

- Хорошо армейцы сыграли, мне понравилось. Очень плотненько в обороне действовали. Хорошо все было в середине поля, и в нападении опасно для соперника играли. Глебов здорово бежал, моменты были. И фланговые атаки у ребят прекрасно проходили. Круговой в этом плане тон задавал - молодец, хорошо подключался. А у "Балтики" очень сырая команда сейчас: они в лучшем случае в середине таблицы болтаться будут, - сказал эксперт.
В матче первого тура РПЛ ЦСКА на своём поле одержал волевую победу над "Балтикой" со счётом 2:1.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info