"Железнодорожники" продлили контракт с Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до июня 2030 года.
Российский футболист является воспитанником московского "Локомотива". Всего за красно-зеленых правый вингер провел 46 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
"Локомотив" объявил о продлении контракта с нападающим
"Локомотив" продлил соглашение со своим футболистом.
Фото: ФК "Локомотив"