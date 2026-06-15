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"Локомотив" объявил о продлении контракта с нападающим

"Локомотив" продлил соглашение со своим футболистом.
Фото: ФК "Локомотив"
"Железнодорожники" продлили контракт с Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до июня 2030 года.

Российский футболист является воспитанником московского "Локомотива". Всего за красно-зеленых правый вингер провел 46 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

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