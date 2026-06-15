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В "Балтике" ответили, почему Петров не перешел в "Локомотив"

Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян высказался об интересе других клубов к Максиму Петрову.
Фото: ФК "Балтика"
Спортивный директор "Балтики" заявил, что руководство улучшило условия соглашения с Максимом Петровым.

"Почему Максим Петров не оказался в "Локомотиве"? Его хотел не только "Локомотив".

Здесь нужно поблагодарить всех от тренерского штаба и руководства, кто включился и убедил Макса задержаться у нас. Мы улучшили ему условия и подняли сумму выкупа в несколько раз", - сказал Маргарян Sport24.

Максим Петров перешел в калининградскую "Балтику" из нижнекамского "Нефтехимика" в январе 2025 года. На счету полузащитника 26 матчей, 7 голов и 4 результативные передачи в рамках прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,8 миллиона евро.

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