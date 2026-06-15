В "Балтике" ответили, почему Петров не перешел в "Локомотив"

"Почему Максим Петров не оказался в "Локомотиве"? Его хотел не только "Локомотив".
Здесь нужно поблагодарить всех от тренерского штаба и руководства, кто включился и убедил Макса задержаться у нас. Мы улучшили ему условия и подняли сумму выкупа в несколько раз", - сказал Маргарян Sport24.
Максим Петров перешел в калининградскую "Балтику" из нижнекамского "Нефтехимика" в январе 2025 года. На счету полузащитника 26 матчей, 7 голов и 4 результативные передачи в рамках прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,8 миллиона евро.