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Беленов назвал сильнейшего российского голкипера

Голкипер "Уфы" Александр Беленов назвал сильнейшего российского вратаря.
Фото: ФК "ПСЖ"
По словам Беленова, Сафонов - самый сильный российский голкипер.

- Сафонов — самый сильный вратарь России? Безоговорочно. Если брать титулы, то Матвей пока уступает Игорю.

Акинфеев играл в России, когда наши команды участвовали в еврокубках, сборная играла на чемпионатах мира, Европы. Некорректно сравнивать Сафонова и Акинфеева, они из разных эпох, - приводит слова Беленова "РБ Спорт".

Напомним, что Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" с лета 2024 года, ранее он был игроком "Краснодара", воспитанником которого и является. В составе парижан российский голкипер дважды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также дважды выигрывал национальное первенство Франции и становился обладателем Кубка страны.

В минувшем сезоне россиянин провел за французский клуб во всех турнирах 27 матчей, пропустил 28 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах.

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