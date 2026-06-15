Беленов назвал сильнейшего российского голкипера

- Сафонов — самый сильный вратарь России? Безоговорочно. Если брать титулы, то Матвей пока уступает Игорю.
Акинфеев играл в России, когда наши команды участвовали в еврокубках, сборная играла на чемпионатах мира, Европы. Некорректно сравнивать Сафонова и Акинфеева, они из разных эпох, - приводит слова Беленова "РБ Спорт".
Напомним, что Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" с лета 2024 года, ранее он был игроком "Краснодара", воспитанником которого и является. В составе парижан российский голкипер дважды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также дважды выигрывал национальное первенство Франции и становился обладателем Кубка страны.
В минувшем сезоне россиянин провел за французский клуб во всех турнирах 27 матчей, пропустил 28 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах.