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Европейский клуб может провести два матча в России

Клуб из европейского чемпионата может провести два товарищеских матча в России.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, швейцарский "Сьон" во время сентябрьской паузы на матчи сборных планирует провести два товарищеских матча в России. Одним из соперников может стать петербургский "Зенит", второй матч планируется в Москве.

По итогам сезона-2025/26 "Сьон" занял четвертое место, набрав в свой актив 63 очка в 38 сыгранных матчах. Напомним, что ранее за этот клуб выступал российский полузащитник Антон Миранчук. "Сьон" в 2025 году проводил два товарищеских матча с петербургским "Зенитом" на "Газпром Арене" - обе встречи закончились победой российской команды с общим счетом 10:5.

Источник: Sport24.

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