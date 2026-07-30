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Россия вместе с УЕФА выступила против планов друзей Трампа. Европа готова на бойкот ЧМ-2030
Сегодня, 20:09
Все из-за желания Инфантино продать права на мундиаль частным лицам.
Фото: REUTERS
Футбол может оказаться на пороге крупнейшего конфликта последних десятилетий. Судя по заявлению УЕФА, в организации всерьез рассматривают бойкот турниров ФИФА, если Джанни Инфантино не откажется от идеи продажи коммерческих прав на чемпионаты мира частным инвесторам.
Под потенциальный бойкот автоматически подпадают все 55 национальных ассоциаций УЕФА. В том числе и Россия, которая по-прежнему остается членом европейской конфедерации.
Представьте, какой веселый ЧМ-2030 в таком случае нас ждет. А теперь детальнее для тех, кто не следил последнее время за новостями.
По информации британских СМИ, Инфантино хочет выделить коммерческие активы ФИФА в отдельную компанию стоимостью около 20 млрд долларов. Часть акций планируется продать частным инвесторам.
Главным претендентом на участие в сделке называют инвестиционную группу Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Более того, Financial Times утверждает, что в переговорах с ФИФА уже участвовали представители администрации Белого дома.
По версии источников, сам Инфантино тоже может оказаться в выигрыше. Сообщается, что после ухода с поста президента ФИФА он способен занять руководящую должность в новой компании и получить многомиллионное вознаграждение. Официального подтверждения этим данным нет.
Именно этот сценарий, как утверждает The Times, вызывает наиболее жесткую реакцию УЕФА. В европейской конфедерации считают, что президент ФИФА допускает конфликт интересов и ставит коммерческие цели выше интересов национальных ассоциаций.
По информации британских изданий, в качестве крайней меры УЕФА обсуждает бойкот соревнований под эгидой ФИФА. Речь идет не только о чемпионате мира 2030 года, но и о других международных турнирах, если спорная сделка все же состоится.
Насколько реален такой сценарий, пока сказать сложно. Но если Европа действительно пойдет на этот шаг, мировой футбол столкнется с кризисом, аналогов которому еще не было.
И есть любопытная деталь. Если бойкот все-таки состоится, Россия формально окажется в одном лагере с остальными членами УЕФА. Правда, уже не по собственной инициативе, а из-за потенциального коллективного решения европейской конфедерации.
Клим Хлеборобов, Rusfootball.info
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Автор:
Редакция Rusfootball.info
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