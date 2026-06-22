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Сутормин высказался о своем будущем после ухода из "Крыльев"

Алексей Сутормин ответил на вопрос о своем будущем.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Футболист заявил, что находится в поиске нового клуба.

- Контракт с "Крыльями Советов" закончился, что дальше?

- Да, идет поиск, так что общаемся, готов к предложениям. Увидите ли вы меня в следующем сезоне? Начал ли я тренироваться? Да, конечно. Однозначно увидите, так что обязательно, - сказал Сутормин "Матч ТВ".

Алексей Сутормин выступал в составе самарских "Крыльев Советов" с начала июля 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб правый вингер провел 22 матча, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 32-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 600 тысяч евро.

В начале июня "Крылья Советов" объявили об уходе Сутормина.

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