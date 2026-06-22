Помимо полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, в шорт-листе клуба находится хавбек "Краснодара" Александр Черников. Кандидатуры обоих футболистов одобрил главный тренер афинской команды Марко Николич. В итоге руководство АЕКа планирует сделать выбор в пользу одного из игроков.
Источник отмечает, что за трансфер Черникова греческий клуб готов предложить около 7 миллионов евро. При этом окончательное решение по приоритетной цели пока не принято.
Источник: "Чемпионат"
АЕК выбирает между Бариновым и лидером "Краснодара" - источник
Греческий АЕК продолжает изучать варианты усиления центра поля на российском рынке.
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