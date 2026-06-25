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Кузнецов высказался о возможном уходе Баринова в АЕК

Дмитрий Кузнецов не исключил, что Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в чемпионате Греции.
Фото: ПФК ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА считает логичным возможный переход полузащитника в АЕК, где сейчас работает хорошо знакомый ему Марко Николич.

- Если Баринов уйдёт в АЕК, для меня не станет удивлением. Если Николич его зовёт, значит видит перспективу и место на поле для него. Смена обстановки Баринову тоже пойдёт на пользу, - цитирует Кузнецова "Чемпионат".

Ранее СМИ сообщали, что именно Николич заинтересован в приглашении российского хавбека. До этого тренер и футболист вместе работали в "Локомотиве".

Баринов перешёл в ЦСКА зимой 2026 года. С тех пор полузащитник провёл за армейцев 15 матчей во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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