- Уже четвертый матч "Локомотива" смотрю и не вижу игры. У меня возникает вопрос: команда тренировалась? Была она на сборах? Или они после отпуска не работали, не тренировались? Чувство, что команда вообще ненатренированная. Ничего нет: ни мысли, ни азарта! Вообще никакая игра. Такое чувство, что какая-то безнадёга у "Локомотива".
Смотришь на Галактионова - он какой-то потерянный. У него нет огонька в глазах. Если у тренера нет огонька в глазах, то у команды тем более ничего не будет.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов: нет ни мысли, ни азарта. Чувство, что какая-то безнадёга у "Локомотива"
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче РПЛ с "Акроном" (0:0).
Фото: ФК "Локомотив"