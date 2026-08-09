Игдисамов перехитрил сам себя — ЦСКА выдал унылые нули с «Ростовом»

Игдисамов хотел удивить Альбу — удивил самого себя
Перед матчем Дмитрий Игдисамов решил не оставлять всё как есть. Мойзес после неудачной игры с «Крыльями Советов» сел в запас, слева появился Матеус Рейс, а вернувшийся после травмы Гайич занял правый фланг. Круговой поднялся выше, превратившись из защитника в полузащитника, а в центре поля с первых минут вышел Баринов.
Замысел выглядел логично: добавить ЦСКА движения, ширины и агрессии при подключениях. На практике получилось иначе. Армейцы действительно чаще владели мячом в начале встречи, но долго не могли превратить владение в продвижение. «Ростов» быстро понял, где находятся свободные зоны, и постепенно начал ломать выход хозяев из обороны.
Особенно активно работал Сако. Центральный защитник сначала дважды жёстко встретил Гонду, а затем оказался в центре самого спорного эпизода первого тайма. После углового «Ростова» мяч попал в руку Кисляку, однако Казарцев не увидел основания для пенальти. Позже ростовчане могли получить ещё один одиннадцатиметровый после борьбы Гонду с Сулеймановым.
И вот здесь возникает первая неприятная для ЦСКА деталь: команда, которая должна была диктовать условия дома, довольно быстро оказалась в ситуации, когда сама благодарила соперника за нереализованные возможности.
«Ростов» не испугался армейцев
К середине первого тайма стало очевидно: перестановки Игдисамова не создали для Альбы нерешаемой задачи. Испанский тренер немного переждал, позволил ЦСКА потратить энергию на первые попытки давления, а затем перестроил прессинг.
Армейцам стало всё тяжелее начинать атаки. Передачи из глубины проходили медленнее, фланги не давали прежней свободы, а впереди Гонду всё чаще оказывался отрезанным от партнёров.
Сам ЦСКА за 45 минут создал слишком мало для домашней команды. Был шанс у Глебова, который не сумел укротить мяч в штрафной и даже попытался пробить пяткой. Данилов проверил Ятимова дальним ударом. Гонду пытался застать голкипера врасплох выстрелом в ближний угол. На этом, по большому счёту, всё.
Статистика перерыва только подтверждала равенство: 6:6 по ударам и 3:3 по попыткам из штрафной. Да, ЦСКА чаще попадал в створ, но это было скорее статистическое преимущество, чем игровое. Ощущения, что хозяева вот-вот забьют, не возникало.
А у «Ростова» постепенно появлялось другое ощущение — что матч вполне можно выиграть.
Альба сделал то, чего не смог Игдисамов
Самая важная тренерская работа произошла в перерыве.
Альба снял Мухина и выпустил Олусегуна. Изменилась не только фамилия на позиции. Изменился сам «Ростов».
Гости стали смелее обращаться с мячом, спокойнее выходили из-под давления и чаще находили свободных футболистов между линиями. ЦСКА уже не выглядел командой, которая контролирует происходящее. Наоборот, армейцы начали отступать.
Игдисамов отреагировал почти мгновенно. Сначала появились Мусаев и Попович, затем были сняты Обляков, Баринов и Круговой. Круговой отправился налево, Попович занял правый фланг, позже вышли Алвес, Козлов и Фиров.
Замены сами по себе не были преступлением. Проблема в другом: они не выглядели частью одного понятного плана.
ЦСКА словно пытался найти работающую комбинацию прямо во время матча. Менял позиции, освежал игроков, двигал фланги, перестраивал атакующую пятёрку — но вместе с соперником из игры исчезала и собственная структура.
Вместо усиления давления армейцы получили ещё больше суеты.
Тороп спас ЦСКА от очень неприятного вечера
Пока хозяева пытались заново собрать игру, «Ростов» почувствовал, что может претендовать на победу.
Самым опасным стал Комаров. Сначала он закручивал мяч в дальний угол — Тороп вытащил. Затем голкипер ЦСКА справился с ударом после подбора. Потом настал черёд Роналдо: форвард получил возможность вывалиться справа, но пробил недостаточно сильно.
По табло матч выглядел равным. По ощущениям — уже нет.
«Ростов» лучше понимал, что делать с мячом, быстрее возвращал его после потерь и не боялся подниматься вперёд. ЦСКА же всё чаще зависел от индивидуальных действий. Кто-то должен был протащить мяч, кто-то — выиграть единоборство, кто-то — придумать нестандартное решение.
Системной атаки не было.
Показательным стал штрафной на 86-й минуте. Мелёхин сфолил на Козлове у линии штрафной, Кисляк получил великолепную возможность для удара. Но мяч приняла на себя стенка… из игроков ЦСКА.
Даже в эпизоде, где нужно было просто не мешать своему исполнителю, армейцы умудрились создать себе проблему.
Если матч складывается против тебя настолько, что собственная стенка блокирует удар, возможно, дело уже не только в невезении.
У ЦСКА снова проблемы в атаке
После финального свистка главным вопросом для Игдисамова становится даже не отсутствие победы над «Ростовом».
Гораздо тревожнее другое: кто вообще должен забивать в этой команде?
Гонду много двигается и цепляется за мячи, но его результативность пока не соответствует ожиданиям от основного форварда. Мусаев не стал тем человеком, который перевернул игру. Фиров, Козлов и Попович эпизодически пытались ускорить атаки, но настоящей угрозы не создали.
ЦСКА может переставлять футболистов практически до бесконечности. Гайич может играть ниже, Круговой — выше, Попович — справа, Матеус Рейс — слева. Но в конечном счёте всё сводится к простой вещи: команда должна создавать моменты и завершать их.
С «Ростовом» не получилось ни того, ни другого в достаточном объёме.
И это особенно неприятно на фоне того, что соперник приехал в Москву после вынужденного переноса матча из-за повреждения инфраструктуры «Ростов Арены». Казалось бы, дополнительные обстоятельства должны были сыграть в пользу хозяев. Вместо этого дончане выглядели так, будто именно они приехали играть на знакомое поле и именно они диктуют условия.
Для «Ростова» это уже не случайность
Джонатан Альба заслуживает отдельной похвалы. Его команда не была безупречной и тоже не создала десяток голевых моментов. Но «Ростов» выглядел цельнее.
После поражения от «Оренбурга» команда ответила победой над «Родиной» со счётом 4:2, а теперь едва не увезла три очка из Москвы. При этом дончане не закрылись наглухо после того, как получили преимущество в игре. Они продолжали искать свободные зоны и даже в компенсированное время пошли вперёд — Шанталий пробил из-за штрафной и едва не стал автором победного мяча.
Именно этот эпизод хорошо описывает сегодняшний «Ростов»: команда не боялась.
А ЦСКА, похоже, боялся ошибиться.
Отсюда и странная картина матча. Хозяева постоянно что-то меняли, пытались найти правильное сочетание, двигали футболистов по позициям. Гости же постепенно нашли свой ритм и просто продолжили играть в него.
ЦСКА так и не нашёл свою игру
В декабре 2023 года армейцы последний раз обыгрывали «Ростов» в чемпионате. После этого — ничьи, поражения и теперь очередные потерянные очки. Для Игдисамова это противостояние только начинается, но первый экзамен получился неприятным.
ЦСКА не проиграл — и это, пожалуй, единственная хорошая новость.
Потому что по содержанию команда выглядела не как претендент на победу, а как коллектив, который пытается понять самого себя. «Ростов» же постепенно становился всё увереннее и в итоге завершил матч с преимуществом по ударам — 16:12 и 6:3 по попаданиям в створ.
Так что главный вывод вечера довольно жёсткий: ЦСКА потерял не два очка — он потерял ещё один матч, в котором должен был доказать собственный прогресс.
А «Ростов» показал обратное. Дончане не выиграли, хотя могли. И если команда Альбы продолжит так же спокойно адаптироваться к соперникам, защищаться и пользоваться чужими ошибками, сегодняшний ноль в Москве вполне может оказаться для неё не разочарованием, а началом очень неприятной тенденции для будущих соперников.
Для ЦСКА же тревожный сигнал прозвучал уже сейчас: перестановки — это ещё не система, владение — ещё не контроль, а большое количество атакующих игроков — ещё не атака.
Фото: официальные сайты РПЛ и ПФК ЦСКА.