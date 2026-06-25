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Наумов оценил перспективы Коваленко после перехода в "Локомотив"

Николай Наумов прокомментировал переход Александра Коваленко в "Локомотив" и выразил мнение, что полузащитник получил хороший шанс вернуться на прежний уровень.
Фото: ФК "Сочи"
По словам Наумова, Коваленко обладает качествами, которые позволяют ему рассчитывать на прогресс.

- Сейчас ему нужно перезапустить свою карьеру, и он может это сделать в "Локомотиве". Это молодой парень, имеет хорошие задатки большого футболиста. У него светлая голова, - цитирует экс-президента железнодорожников Metaratings.ru.

На этой неделе "Локомотив" объявил об аренде игрока у "Сочи". При этом соглашение предусматривает возможность последующего выкупа футболиста.

В прошедшем сезоне Коваленко провёл 28 матчей, однако не отметился результативными действиями. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.

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