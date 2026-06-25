Наумов оценил перспективы Коваленко после перехода в "Локомотив"

- Сейчас ему нужно перезапустить свою карьеру, и он может это сделать в "Локомотиве". Это молодой парень, имеет хорошие задатки большого футболиста. У него светлая голова, - цитирует экс-президента железнодорожников Metaratings.ru.
На этой неделе "Локомотив" объявил об аренде игрока у "Сочи". При этом соглашение предусматривает возможность последующего выкупа футболиста.
В прошедшем сезоне Коваленко провёл 28 матчей, однако не отметился результативными действиями. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.