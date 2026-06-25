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Набабкин и Рязанцев вошли в тренерский штаб молодежки ЦСКА

ЦСКА объявил об изменениях в тренерском штабе молодежной команды.
Фото: ПФК ЦСКА
К работе с армейской молодежью присоединились бывшие футболисты Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев.

Набабкин защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2024 год. За это время 39-летний экс-защитник трижды выигрывал чемпионат России в составе армейцев.

Рязанцеву также 39 лет. В разные годы полузащитник выступал за "Москву", "Рубин", "Зенит" и ряд других команд. За карьеру он тоже трижды становился чемпионом России.

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