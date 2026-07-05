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Камоцци: слухи об уходе Барко из "Спартака" необоснованны

Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о ситуации вокруг игрока красно-белых Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
Франко Камоцци заявил, что футболист близок к подписанию нового соглашения с красно-белыми.

"Слухи об уходе Барко из "Спартака" необоснованны. Напротив, он очень близок к переподписанию контракта с клубом, который предусматривает значительное повышение зарплаты.
Учитывая его отличные показатели, пребывание Барко только усилит команду в борьбе за титул", - сказал Камоцци "РИА Новости".

Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с конца июля 2024 года. На его счету 29 матчей, 8 голов и 7 результативных передач в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость атакующего полузащитника по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист не хочет продлевать контракт с красно-белыми.

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