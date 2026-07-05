Камоцци: слухи об уходе Барко из "Спартака" необоснованны

"Слухи об уходе Барко из "Спартака" необоснованны. Напротив, он очень близок к переподписанию контракта с клубом, который предусматривает значительное повышение зарплаты.Учитывая его отличные показатели, пребывание Барко только усилит команду в борьбе за титул", - сказал Камоцци "РИА Новости".
Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с конца июля 2024 года. На его счету 29 матчей, 8 голов и 7 результативных передач в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость атакующего полузащитника по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист не хочет продлевать контракт с красно-белыми.