"Зенит" по пенальти обыграл "Крылья Советов" в Кубке России

Встреча в Самаре завершилась победой петербуржцев в серии пенальти.
За 90 минут команды не смогли открыть счёт - 0:0, поэтому победитель определился в послематчевой серии, где точнее оказались игроки "Зенита" - 5:3.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа С. 2 тур
Серия пенальти: Мантуан - 0:1. Баньяц - 1:1. Андраде - 1:2. Печенин - 2:2. Луис Энрике - 2:3. Олейников - 2:3 (вратарь). Джон Джон - 2:4. Рахманович - 3:4. Фелипе Аугусто - 3:5.
"Крылья Советов": Кокарев, Фернандес (Костанца, 62), Ороз, Галдамес, Горшков, Бабкин, Баньяц, Столбов (Витюгов, 62), Макаров (Печенин, 62), Шитов (Олейников, 79), Джеффри (Рахманович, 62).
"Зенит": Москвичёв, Алип, Андраде, Сантос, Волков, Ерохин (Мантуан, 76), Караваев (Вега, 59), Кондаков, Луис Энрике, Мостовой (Джон Джон, 59), Фелипе Аугусто.
Предупреждения: Ороз, 49, Рахманович, 80, Вега, 86.