Встреча пройдёт сегодня на стадионе "Динамо" и начнётся в 20:45 по московскому времени.
"Динамо": Лещук, Зайдензаль, Скопинцев, Майсторович, Фернандес, Бабаев, Миранчук, Чавес, Глебов, Окишор, Сергеев.
"Краснодар": Корякин, Тормена, Пальцев, Хмарин, Жубал, Уткин, Оздоев, Батчи, Ленини, Мукаилов, Боселли.
"Динамо" в первом туре нынешнего розыгрыша Кубка России обыграло "Факел" со счётом 1:0, а "Краснодар" сыграл вничью с "Ахматом" - 1:1, после чего победил в серии пенальти - 5:4.
Стали известны составы "Динамо" и "Краснодара" на матч Кубка России
Московское "Динамо" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"