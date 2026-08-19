"Спартак" в серии пенальти проиграл "Рубину"

Встреча в Казани завершилась со счётом 1:1 в основное время, после чего хозяева оказались точнее в серии пенальти - 5:3.
Казанцы вышли вперёд на 11-й минуте благодаря голу Жака-Жюльена Сиве. "Спартак" восстановил равенство во втором тайме: на 62-й минуте отличился Манфред Угальде. До финального свистка счёт больше не изменился.
Победитель определился в серии одиннадцатиметровых, где футболисты "Рубина" реализовали пять ударов, а красно-белые - три.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа А. 2 тур
Голы: Сиве, 11 - Угальде, 62.
Серия пенальти: Сиве - 1:0. Даку - 1:1. Грипши - 2:1. Умяров - 2:1 (вратарь). Юкич - 3:1. Ву - 3:2. Безруков - 4:2. Джику - 4:3. Вуячич - 5:3.
"Рубин": Нигматуллин, Рожков (Кузнецов, 81), Урозов, Арройо, Вуячич, Самошников (Безруков, 54), Тесленко, Сааведра (Юкич, 68), Ходжа (Грипши, 68), Иву (Лобов, 81), Сиве.
"Спартак": Помазун, Денисов (Литвинов, 63), Ву, Джику, Парада, Пруцев (Даку, 76), Умяров, Зобнин (Маркиньос, 46), Дмитриев, Саусь (Жедсон, 46), Сорокин (Угальде, 46).
Предупреждения: Вуячич, 6, Пруцев, 38, Жедсон, 49, Сиве, 63, Грипши, 79, Тесленко, 90+2.