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Гусев - о переходе Батракова в "Галатасарай": за такие деньги в запас не берут

Российский тренер Ролан Гусев в интервью Rusfootball.info оценил перспективы Алексея Батракова в "Галатасарае".
Фото: ФК "Локомотив"
- С учетом двух игроков сборной Турции, двух железно основных латиноамериканцев и Гюндогана, Алексей Батраков может начать в "Галатасарае" со скамейки?

- Не думаю, что берут на скамейку. Не столь хорошо знаю полузащиту "Галатасарая", но должен начинать с места в карьер. Мне сложно говорить, где они видят Батракова, однако за такие деньги в запас не берут. Тем более игровой практики в начавшемся сезоне у Алексея больше, чем у остальных – в Турции только один тур сыгран, - сказал Гусев.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" согласился отпустить своего воспитанника в турецкий клуб за 25 миллионов евро.

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