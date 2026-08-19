- С учетом двух игроков сборной Турции, двух железно основных латиноамериканцев и Гюндогана, Алексей Батраков может начать в "Галатасарае" со скамейки?
- Не думаю, что берут на скамейку. Не столь хорошо знаю полузащиту "Галатасарая", но должен начинать с места в карьер. Мне сложно говорить, где они видят Батракова, однако за такие деньги в запас не берут. Тем более игровой практики в начавшемся сезоне у Алексея больше, чем у остальных – в Турции только один тур сыгран, - сказал Гусев.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" согласился отпустить своего воспитанника в турецкий клуб за 25 миллионов евро.
Гусев - о переходе Батракова в "Галатасарай": за такие деньги в запас не берут
Российский тренер Ролан Гусев в интервью Rusfootball.info оценил перспективы Алексея Батракова в "Галатасарае".
Фото: ФК "Локомотив"