Издание ESPN представило рейтинг лучших голкипер мира. В топ-10 был включен вратарь сборной России и "ПСЖ" Матвей Сафонов, которого поместили на 10-е место в данном списке.
Первая строчка досталась испанцу из лондонского "Арсенала" Давиду Райе. Также в тройку лучших вошли бельгиец Тибо Куртуа из "Реала" и итальянец Джанлуиджи Доннарумма, представляющий "Манчестер Сити".
Сафонов выступает за пиражскую команду с лета 2024 года. В составе "Пари Сен-Жермен" россиянин завоевал 9 трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов подряд.
ESPN включил Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
Матвей Сафонов вошел в десятку лучших голкиперов.
Фото: телеграм-канал Сафонова