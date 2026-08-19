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ESPN включил Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира

Матвей Сафонов вошел в десятку лучших голкиперов.
Фото: телеграм-канал Сафонова
Издание ESPN представило рейтинг лучших голкипер мира. В топ-10 был включен вратарь сборной России и "ПСЖ" Матвей Сафонов, которого поместили на 10-е место в данном списке.

Первая строчка досталась испанцу из лондонского "Арсенала" Давиду Райе. Также в тройку лучших вошли бельгиец Тибо Куртуа из "Реала" и итальянец Джанлуиджи Доннарумма, представляющий "Манчестер Сити".

Сафонов выступает за пиражскую команду с лета 2024 года. В составе "Пари Сен-Жермен" россиянин завоевал 9 трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов подряд.

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