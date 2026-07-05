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"Зенит" объявил состав на матч с аргентинской "Химнасией"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с аргентинской "Химнасией".
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня, 5 июля, состоится товарищеский матч между петербургским "Зенитом" и аргентинской "Химнасией". Встреча пройдет на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

По итогам прошедшего сезона сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Химнасия" расположилась на десятой строчке в аргентинской Апертуре.

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