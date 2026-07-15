Агент Тюкавина: Косте комфортно работается со Шварцем

Фото: ФК "Динамо"

- Костя в нормальном настроении готовится к сезону, забивает голы в товарищеских играх. Его точно ничего не отвлекает. У него отличные отношения со Шварцем, ему комфортно работается с ним. У немца есть четкая система тренировок – современный подход. Если говорить о Косте, то его все устраивает. Как он говорит, что от тренировок получает только удовольствие, - сказал агент.