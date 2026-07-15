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Агент Тюкавина: Косте комфортно работается со Шварцем

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока "Динамо" Константина Тюкавина, в беседе с Rusfootball.info высказался о работе своего клиента со Сандро Шварцем.
Фото: ФК "Динамо"
Шварц возглавил "Динамо" в июне 2026 года.

- Костя в нормальном настроении готовится к сезону, забивает голы в товарищеских играх. Его точно ничего не отвлекает. У него отличные отношения со Шварцем, ему комфортно работается с ним. У немца есть четкая система тренировок – современный подход. Если говорить о Косте, то его все устраивает. Как он говорит, что от тренировок получает только удовольствие, - сказал агент.

Российский игрок является выпускником академии московского "Динамо". По итогам прошедшего сезона нападающий провёл за бело-голубых 22 матча, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи в рамках Российской Премьер-Лиги. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года.

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