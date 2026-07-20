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"Спартак" оказал достойное сопротивление". Зырянов - о победе "Зенита" в Суперкубке

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов прокомментировал победе в Суперкубке России над "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
"Побеждать в таких матчах всегда приятно. А когда твой соперник "Спартак", это приятно вдвойне.

При этом хочу сказать, что соперник оказал очень достойное сопротивление, но "Зенит" проявил характер и добился победы", - сказал Зырянов.

"Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" и стал обладателем Суперкубка России - 2026.

Матч проходил в субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде. Основное время игры на "Совкомбанк Арене" завершилось вничью 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась петербургская команда (4:2).

Этот Суперкубок стал 11-м в истории клуба на Неве и перешел к сине-бело-голубым на вечное хранение.

Источник: "Матч ТВ"

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