"Спартак" оказал достойное сопротивление". Зырянов - о победе "Зенита" в Суперкубке

"Побеждать в таких матчах всегда приятно. А когда твой соперник "Спартак", это приятно вдвойне.
При этом хочу сказать, что соперник оказал очень достойное сопротивление, но "Зенит" проявил характер и добился победы", - сказал Зырянов.
"Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" и стал обладателем Суперкубка России - 2026.
Матч проходил в субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде. Основное время игры на "Совкомбанк Арене" завершилось вничью 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась петербургская команда (4:2).
Этот Суперкубок стал 11-м в истории клуба на Неве и перешел к сине-бело-голубым на вечное хранение.
Источник: "Матч ТВ"