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Смородская объяснила, почему "Спартак" не готов к борьбе за чемпионство

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о текущей форме "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Ольга Смородская считает, что финиш в тройке РПЛ будет достижением для нынешнего "Спартака".

"Войти в тройку - уже будет достижением для "Спартака". Пока клуб не готов к борьбе за чемпионство. Не хватает опыта, состава, не уверена в тренере еще. Но пока Карседо получше всех остальных, кто до этого был", - сказала Смородская "Спорт-Экспрессу".

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка. На третьей строчке расположился московский "Локомотив" с 51 баллом в своем активе.

В конце мая красно-белые стали обладателями Кубка России, обыграв "Краснодар" (1:1, 4:3 - пенальти). В субботу, 18 июля, подопечные Хуана Карлоса Карседо не смогли выиграть Суперкубок России, потерпев поражение от "Зенита" (1:1, 2:4 - пенальти).

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