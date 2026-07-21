Смородская объяснила, почему "Спартак" не готов к борьбе за чемпионство

"Войти в тройку - уже будет достижением для "Спартака". Пока клуб не готов к борьбе за чемпионство. Не хватает опыта, состава, не уверена в тренере еще. Но пока Карседо получше всех остальных, кто до этого был", - сказала Смородская "Спорт-Экспрессу".
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка. На третьей строчке расположился московский "Локомотив" с 51 баллом в своем активе.
В конце мая красно-белые стали обладателями Кубка России, обыграв "Краснодар" (1:1, 4:3 - пенальти). В субботу, 18 июля, подопечные Хуана Карлоса Карседо не смогли выиграть Суперкубок России, потерпев поражение от "Зенита" (1:1, 2:4 - пенальти).