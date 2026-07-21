"Финансовый фактор всё же перевесит". Селюк - о будущем Головина

- В Саудовской Аравии всех прельщают деньги, поэтому туда пошёл Сперцян, но он сделал это слишком рано. К сожалению, игроки не понимают, как сложно там играть, особенно если ты не мусульманин.
Головин уже заработал определённые деньги, но, думаю, финансовый фактор всё же перевесит при принятии решения о его дальнейшей карьере, - цитирует Селюка Metaratings.
Ранее французские СМИ сообщали, что полузащитник "Монако" Александр Головин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Также отмечалось, что интерес к россиянину проявляет петербургский "Зенит".
Напомним, что Головин выступает за монегасков с 2018 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 267 матчей и записал на свой счет 39 забитых мячей и 46 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего полузащитника в 18 миллионов евро, его контракт с "Монако" рассчитан до лета 2029 года. Также Головин провел 52 матча за сборную России и забил 9 мячей.