Рядно: встреча с ЦСКА будет для меня эмоциональной, это принципиальная игра

- На мой взгляд, у нас два очень интересных соперника в первых двух турах — сначала ЦСКА, потом "Динамо", против которых мы можем сразу показать, к чему готовились на сборах. Я думаю, что результат будет виден.
И конечно, встреча с ЦСКА для меня будет особенно эмоциональной, принципиальная игра против своих, - приводит слова Рядно "РБ Спорт".
Михаил Рядно является воспитанником ЦСКА, он перешел в калининградскую "Балтику" в феврале текущего года и заключил контракт до конца 2029 года. За красно-синих защитник провел во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.
В первом туре Российской Премьер-Лиги калининградцам предстоит сыграть на выезде с ЦСКА - встреча состоится в пятницу, 24 июля, в 20:00 по московскому времени. Этот матч откроет новый сезон РПЛ. Во втором туре балтийцы примут на домашнем стадионе столичное "Динамо". Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Андрея Талалаева заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.