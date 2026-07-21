Булыкин ответил, что нужно делать Батракову, чтобы уехать в Европу

- Пока этого предложения нет, Батракову нужно приносить пользу "Локомотиву" и самому себе. Ему нужно продолжать играть на высоком уровне и оправдывать те надежды, которые на него возлагают.
К тому же он сейчас взял десятый номер, очень важный для "Локомотива". Ему нужно продолжать доказывать, что он хороший футболист, - цитирует Булыкина "Матч ТВ".
Напомним, что в июне появилась информация о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова во французский "ПСЖ". Позже сообщалось, что парижане решили переключить внимание на других кандидатов.
В прошлом сезоне полузащитник вышел на поле в 36 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 28 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2026/27 полузащитник будет выступать за красно-зеленых под десятым номером.