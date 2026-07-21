Португальский агент ответил, может ли Батраков перейти в "ПСЖ"

- У меня есть сомнения, что переход Батракова в "ПСЖ" состоится, момент уже прошёл.
Но есть и другие интересные клубы, которые пока ещё не завершили комплектацию своих составов. Сейчас для них на рынке будет дополнительное время, - приводит слова Барбозы "Матч ТВ".
Напомним, что в июне появилась информация о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова во французский "ПСЖ". Позже сообщалось, что парижане решили переключить внимание на других кандидатов.
В прошлом сезоне полузащитник вышел на поле в 36 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 28 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.