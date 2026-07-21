Батраков ответил на вопрос о выборе десятого номера в "Локомотиве"

- Это была мечта. Я вообще изначально мечтал просто выйти в основном составе "Локомотива" на "РЖД Арене". Потом — выйти с капитанской повязкой. Теперь же, конечно, хотелось играть под 10-м номером.
Для меня и для преданных болельщиков "Локомотива" "десятка" — это не просто номер. Для меня большая честь выступать под этим номером, - цитирует Батракова "СЭ".
Ранее стало известно, что в сезоне-2026/27 Алексей Батраков будет выступать за московский "Локомотив" под десятым номером, который освободился после ухода форварда Дмитрия Воробьева в "Краснодар". Напомним, что ранее полузащитник выступал под номером 83.
В прошлом сезоне полузащитник вышел на поле в 36 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 28 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.