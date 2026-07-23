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Стали известны судейские назначения на первый тур нового сезона РПЛ

Объявлены судейские назначения на первый тур нового сезона РПЛ.
Фото: РФС
24 июля (пятница)

ЦСКА – "Балтика": судья – Иван Абросимов.

25 июля (суббота)

"Динамо" Москва – "Крылья Советов": судья – Матвей Заика.

"Акрон" – "Зенит": судья – Андрей Прокопов.

"Факел" – "Динамо" Махачкала: судья – Игорь Капленков.

"Спартак" – "Родина": судья – Рафаэль Шафеев.

26 июля (воскресенье)

"Оренбург" – "Ростов": судья – Никита Новиков.

"Локомотив" – "Ахмат": судья – Кирилл Левников.

"Рубин" – "Краснодар": судья – Артём Чистяков.

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