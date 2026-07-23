24 июля (пятница)
ЦСКА – "Балтика": судья – Иван Абросимов.
25 июля (суббота)
"Динамо" Москва – "Крылья Советов": судья – Матвей Заика.
"Акрон" – "Зенит": судья – Андрей Прокопов.
"Факел" – "Динамо" Махачкала: судья – Игорь Капленков.
"Спартак" – "Родина": судья – Рафаэль Шафеев.
26 июля (воскресенье)
"Оренбург" – "Ростов": судья – Никита Новиков.
"Локомотив" – "Ахмат": судья – Кирилл Левников.
"Рубин" – "Краснодар": судья – Артём Чистяков.
Стали известны судейские назначения на первый тур нового сезона РПЛ
Объявлены судейские назначения на первый тур нового сезона РПЛ.
Фото: РФС