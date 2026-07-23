Генич раскрыл, почему Алексей Батраков не перешёл в "ПСЖ"

"А что тут рассказывать? Просто хотели обмануть ту сторону. Не знаю, правда или нет, но говорят, что "Пари Сен-Жермен" просто держал его в шорт-листе", - сказал Генич в выпуске "Коммент.Шоу".
Напомним, что в июне появилась информация о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова во французский "ПСЖ". Позже сообщалось, что парижане решили переключить внимание на других кандидатов.
В прошлом сезоне полузащитник вышел на поле в 36 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 28 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.