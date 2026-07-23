Генич раскрыл, почему Алексей Батраков не перешёл в "ПСЖ"

Российский комментатор Константин Генич высказался о сорвавшемся трансфере Алексея Батракова в "ПСЖ".

Фото: ФК "Локомотив"

"А что тут рассказывать? Просто хотели обмануть ту сторону. Не знаю, правда или нет, но говорят, что "Пари Сен-Жермен" просто держал его в шорт-листе", - сказал Генич в выпуске "Коммент.Шоу".