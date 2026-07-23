Нагорных: без мнения Галактионова никаких решений не принимается

"У нас в клубе абсолютное сотрудничество в трансферной политике. Мы вместе с Галактионовым обсуждаем все вопросы по приобретению игроков. Без мнения главного тренера никаких решений не принимается", - сказал Нагорных "Чемпионату".
По итогам сезона-2025/26 московский "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, чемпионом России стал петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет, а серебряные медали завоевал "Краснодар".
Напомним, что в первом туре чемпионата России сезона-2026/27 команда Михаила Галактионова примет на домашнем стадионе грозненский "Ахмат".