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Дивеев оценил игру Вендела за "Зенит"

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев поделился мнением об игре полузащитника сине-бело-голубых Маркуса Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
"Считаю, что он один из самых сильных игроков РПЛ. Да, понятно, что он не забивает и не ассистирует, но в то же время Вендел может обыграть игрока один в один, сделать разницу", - сказал Дивеев "Матч ТВ".


Вендел играет за "Зенит" с 2020 года. В ноябре 2025-го бразилец переподписал контракт с петербургским клубом до лета 2029 года. В прошлом сезоне 28-летний полузащитник провел 30 матчей в составе сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых отметился двумя забитыми голами и тремя результативными передачами.

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