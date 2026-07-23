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Рафаэль Шафеев - главный судья первого матча "Спартака" в новом сезоне РПЛ
Сегодня, 11:10
Судейская бригада Рафаэля Шафеева обслужит матча первого тура РПЛ между "
Спартаком
" и "Родиной".
Фото: РПЛ
Матч начнется в субботу, 25 июля, в 20:45 по московскому времени. "
Спартак
" и "Родина сыграют на стадионе красно-белых "Лукойл Арене".
В прошлом сезоне "Спартак" занял четвертое место в РПЛ, в то время как "Родина" стала чемпионом Первой Лиги.
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Рафаэль Шафеев
Спартак
Родина
Опубликовал:
Владислав Гудукин
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