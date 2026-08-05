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В Греции ответили, может ли "Панатинаикос" выкупить Гарсию из "Спартака"

Греческий журналист, освещающий "Панатинаикос", Бабис Цибидас высказался об аренде Ливая Гарсии у "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Греческий журналист сообщил, что клуб обладает достаточными финансами для выкупа футболиста.

"С нынешним владельцем клуб находится в отличном финансовом состоянии, тратит суммы, которые не тратил никогда прежде. Если Гарсия будет здоров и будет забивать, верю, что "Панатинаикос" выкупит его у "Спартака", - сказал Цибидас "Чемпионату".

Ранее пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что Ливай Гарсия перешел в "Панатинаикос" на правах аренды до конца текущего сезона. Красно-белые отметили, что соглашение предусматривает право выкупа футболиста.

Трансферная стоимость нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро. Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до конца июня 2028 года.

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