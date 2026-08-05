В Греции ответили, может ли "Панатинаикос" выкупить Гарсию из "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

"С нынешним владельцем клуб находится в отличном финансовом состоянии, тратит суммы, которые не тратил никогда прежде. Если Гарсия будет здоров и будет забивать, верю, что "Панатинаикос" выкупит его у " Спартака ", - сказал Цибидас "Чемпионату"

Греческий журналист сообщил, что клуб обладает достаточными финансами для выкупа футболиста.Ранее пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что Ливай Гарсия перешел в "Панатинаикос" на правах аренды до конца текущего сезона. Красно-белые отметили, что соглашение предусматривает право выкупа футболиста.Трансферная стоимость нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро. Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до конца июня 2028 года.