"Мы движемся по правильному пути". В "Родине" оценили старт сезона в РПЛ

"В первых двух турах РПЛ команда была не похожа сама на себя. Шла адаптация к другой интенсивности, но они могут.
Самое главное — понять и почувствовать это. Мне кажется, мы движемся по правильному пути", - сказал Зинин.
"Родина" стартовала в новом сезоне Российской Премьер-Лиги с двух поражений в двух матчах. В 1-м туре московская команда крупно проиграла на выезде "Спартаку" (0:3), во 2-м туре уступила на своем поле "Ростову" (2:4).
Напомним, этот сезон является дебютным для клуба в РПЛ.
Источник: "Чемпионат"