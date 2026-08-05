"Мы движемся по правильному пути". В "Родине" оценили старт сезона в РПЛ

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин прокомментировал игру команды в первых турах чемпионата.

Фото: ФК "Родина"

"В первых двух турах РПЛ команда была не похожа сама на себя. Шла адаптация к другой интенсивности, но они могут.