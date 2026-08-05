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"Мы движемся по правильному пути". В "Родине" оценили старт сезона в РПЛ

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин прокомментировал игру команды в первых турах чемпионата.
Фото: ФК "Родина"
"В первых двух турах РПЛ команда была не похожа сама на себя. Шла адаптация к другой интенсивности, но они могут.

Самое главное — понять и почувствовать это. Мне кажется, мы движемся по правильному пути", - сказал Зинин.

"Родина" стартовала в новом сезоне Российской Премьер-Лиги с двух поражений в двух матчах. В 1-м туре московская команда крупно проиграла на выезде "Спартаку" (0:3), во 2-м туре уступила на своем поле "Ростову" (2:4).

Напомним, этот сезон является дебютным для клуба в РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

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