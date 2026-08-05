Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Факел
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Краснодар
20:45
АхматНе начат
Зенит
20:45
БалтикаНе начат

Экс-футболист "Спартака" раскритиковал клуб за трансфер Ливая Гарсии

Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко отреагировал на аренду нападающего красно-белых Ливая Гарсии в "Панатинаикос".
Фото: ФК "Спартак"
"Гарсия приходил в "Спартак" при Станковиче. Может быть, он не пригодился Карседо.

Но так разбрасываться деньгами неправильно. Это был очень дорогой трансфер для нашего футбола, который не принес никакого результата.

А теперь поехал в аренду. Но это уже вопросы к спортивному блоку клуба", - сказал Ещенко.

Вчера, 4 августа, московский "Спартак" официально сообщил о том, что греческий клуб "Панатинаикос" арендовал форварда Ливая Гарсию до конца текущего сезона. Также соглашение предусматривает право выкупа 28-летнего игрока.

Напомним, нападающий сборной Тринидада и Тобаго перешел в "Спартак" в феврале прошлого года из АЕКа и подписал контракт до лета 2028-го. Сумма трансферной компенсации за футболиста, по данным Тransfermarkt, составила 18,7 млн евро.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится