Экс-футболист "Спартака" раскритиковал клуб за трансфер Ливая Гарсии

Но так разбрасываться деньгами неправильно. Это был очень дорогой трансфер для нашего футбола, который не принес никакого результата.
А теперь поехал в аренду. Но это уже вопросы к спортивному блоку клуба", - сказал Ещенко.
Вчера, 4 августа, московский "Спартак" официально сообщил о том, что греческий клуб "Панатинаикос" арендовал форварда Ливая Гарсию до конца текущего сезона. Также соглашение предусматривает право выкупа 28-летнего игрока.
Напомним, нападающий сборной Тринидада и Тобаго перешел в "Спартак" в феврале прошлого года из АЕКа и подписал контракт до лета 2028-го. Сумма трансферной компенсации за футболиста, по данным Тransfermarkt, составила 18,7 млн евро.
Источник: "СЭ"