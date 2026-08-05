"Жалко ребят". Баринов высказался о "Локомотиве"

Мне просто жалко. Жалко коллектив – ребят. То, что сейчас происходит…
Ну, это уже разберутся здесь. Не скажу, что мне это безразлично и неинтересно – нет. Я все равно переживаю за этот клуб. Но это уже не мое дело. Мысли есть, но о них говорить не буду", - сказал Баринов.
Дмитрий Баринов покинул московский "Локомотив", воспитанником академии которого является, в прошлое зимнее трансферное окно и присоединился к столичному ЦСКА. Бывший капитан "железнодорожников" провел за клуб 274 матча, в которых отметился 13 забитыми мячами и 27 результативными передачами.
В красно-зеленой футболке Баринов становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.
Источник: "РБ Спорт"