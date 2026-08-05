Как сообщает ESPN, "Фламенго" направил улучшенное предложение "Зениту" по трансферу вингера Луиса Энрике.
По данным источника, южноамериканский клуб оценил нападающего сборной Бразилии в 35 млн евро. Отмечается, что первое предложение за игрока петербуржцы получили в размере 20 млн евро.
Подчеркивается, что клуб из Рио-де-Жанейро планирует производить выплаты несколькими траншами.
Луис Энрике перешел в "Зенит" в январе 2025 года. Действующее соглашение футболиста рассчитано до конца 2028 года. На счету бразильца 8+7 по системе гол плюс пас в 49 матчах за российскую команду.
"Фламенго" улучшил предложение по игроку "Зенита" - ESPN
Бразильский клуб сделал учучшенное предложение петербуржцам.
Фото: ФК "Зенит"