Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
4 - 1 4 1
Оренбург2 тайм
Факел
0 - 0 0 0
Динамо2 тайм
Краснодар
20:45
АхматНе начат
Зенит
20:45
БалтикаНе начат

"Фламенго" улучшил предложение по игроку "Зенита" - ESPN

Бразильский клуб сделал учучшенное предложение петербуржцам.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает ESPN, "Фламенго" направил улучшенное предложение "Зениту" по трансферу вингера Луиса Энрике.

По данным источника, южноамериканский клуб оценил нападающего сборной Бразилии в 35 млн евро. Отмечается, что первое предложение за игрока петербуржцы получили в размере 20 млн евро.

Подчеркивается, что клуб из Рио-де-Жанейро планирует производить выплаты несколькими траншами.

Луис Энрике перешел в "Зенит" в январе 2025 года. Действующее соглашение футболиста рассчитано до конца 2028 года. На счету бразильца 8+7 по системе гол плюс пас в 49 матчах за российскую команду.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится