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ОМОН задержал нескольких болельщиков на кубковой игре "Спартака"

Во время матча Кубка России между "Спартаком" и "Оренбургом" сотрудники ОМОНа задержали нескольких человек, которых подозревают в использовании пиротехники на трибунах.
Фото: телеграм-канал "Инсайды от Карпа"
Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, дым был замечен на одном из секторов с болельщиками красно-белых, после чего к стадиону подъехал автозак. В перерыве сотрудники правоохранительных органов провели задержания возле секторов B-103 и B-104.

Как утверждает источник, силовики применили жесткие методы при задержании нескольких человек. После составления протоколов задержанных, как ожидается, отпустят.

"Спартак" в эти минуты обыграет "Оренбург" со счётом 3:0. Сейчас идёт середина второго тайма.

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