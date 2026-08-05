ОМОН задержал нескольких болельщиков на кубковой игре "Спартака"

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, дым был замечен на одном из секторов с болельщиками красно-белых, после чего к стадиону подъехал автозак. В перерыве сотрудники правоохранительных органов провели задержания возле секторов B-103 и B-104.
Как утверждает источник, силовики применили жесткие методы при задержании нескольких человек. После составления протоколов задержанных, как ожидается, отпустят.
"Спартак" в эти минуты обыграет "Оренбург" со счётом 3:0. Сейчас идёт середина второго тайма.