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CAS приостановил действие трансферного бана "Ахмата"

Об этом сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.
Фото: ФК "Ахмат"
"Сегодня мы получили от CAS решение о приостановлении действия трансферного бана. Это важное промежуточное решение, которое подтверждает, что доводы Клуба заслуживают всестороннего рассмотрения.

На период рассмотрения апелляции ФК "Ахмат" сможет осуществлять регистрационные действия без ограничений" - говорится в заявлении.

Напомним, ранее ФИФА вынесла "Ахмату" запрет на регистрацию новых игроков.

Грозненская команда стартовала в новом сезоне Российской Премьер-Лиги с ничьей и поражения в первых двух турах. В первом матче подопечные Станислава Черчесова поделили очки в гостях с московским "Локомотивом" (1:1), во второй игре утупили дома столичному "Спартаку" со счетом 1:2. На данный момент грозненцы занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе одно набранное очко.

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