CAS приостановил действие трансферного бана "Ахмата"

На период рассмотрения апелляции ФК "Ахмат" сможет осуществлять регистрационные действия без ограничений" - говорится в заявлении.
Напомним, ранее ФИФА вынесла "Ахмату" запрет на регистрацию новых игроков.
Грозненская команда стартовала в новом сезоне Российской Премьер-Лиги с ничьей и поражения в первых двух турах. В первом матче подопечные Станислава Черчесова поделили очки в гостях с московским "Локомотивом" (1:1), во второй игре утупили дома столичному "Спартаку" со счетом 1:2. На данный момент грозненцы занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе одно набранное очко.