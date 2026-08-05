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"Пока как игрока "Оренбурга" вообще его не вижу". Ахметзянов - о Томпсоне

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов высказался о нападающем команды Хорди Томпсоне.
Фото: ФК "Оренбург"
"Какое состояние Томпсона? Мне сложно сказать. Я его не видел, признаюсь честно. Пока не разговаривал, и в моих мыслях его нет.

Пока как игрока команды вообще не вижу его", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".
Напомним, вингер "Оренбурга" Хорди Томпсон пропустил подготовку команды к новому сезону на летних сборах. В первых двух турах Российской Премьер-Лиги чилиец не попадал в заявку команды на матчи против "Ростова" (2:1) и петербургского "Зенита" (0:3). Также Томпсон не вошел в заявку на кубковую игру со "Спартаком".

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