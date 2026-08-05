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Новичок "Зенита" рассказал, как Текке повлиял на его переход

Нападающий Фелипе Аугусто рассказал, как бывший форвард "Зенита" Фатих Текке повлиял на его трансфер из "Трабзонспора" в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда мой переход только обсуждался, он позвонил мне и сказал: "Знаешь, я там уже выигрывал трофеи".

Рассказал о клубе, городе, атмосфере и очень тепло отзывался о Санкт-Петербурге. После этого мне стало ещё интереснее приехать сюда", - сказал Аугусто.

Фатих Текке, занимающий сейчас пост главного тренера "Трабзонспора", защищал цвета "Зенита" с 2006 по 2009 год. В составе петербургской команды бывший нападающий провел 91 матч во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 8 ассистов. В сине-бело-голубой футболке Текке становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Напомним, Фелипе Аугусто перебрался в клуб на Неве этим летом из турецкого "Трабзонспора".

Источник: ФК "Зенит"

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