Новичок "Зенита" рассказал, как Текке повлиял на его переход

Рассказал о клубе, городе, атмосфере и очень тепло отзывался о Санкт-Петербурге. После этого мне стало ещё интереснее приехать сюда", - сказал Аугусто.
Фатих Текке, занимающий сейчас пост главного тренера "Трабзонспора", защищал цвета "Зенита" с 2006 по 2009 год. В составе петербургской команды бывший нападающий провел 91 матч во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 8 ассистов. В сине-бело-голубой футболке Текке становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
Напомним, Фелипе Аугусто перебрался в клуб на Неве этим летом из турецкого "Трабзонспора".
Источник: ФК "Зенит"