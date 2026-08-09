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Семак: чему может научить поражение от "Родины"? Да ничему

Сергей Семак не считает, что домашнее поражение от "Родины" должно стать для "Зенита" каким-то особенным уроком.
Фото: ФК "Зенит"
Наставник петербуржцев связал потерю очков прежде всего с неиспользованными возможностями у чужих ворот и ошибками в обороне.

- Чему может научить такое поражение? Да ничему, я думаю, практически каждый год случаются такие матчи. Как в Оренбурге, у нас два незабитых пенальти, мы проиграли эту игру 1:2, хотя должны были выигрывать, создали кучу моментов. В этом году в Оренбурге меньше моментов, но выиграли, - цитирует Семака "Матч ТВ".

Также Семак подчеркнул, что в подобных встречах команде необходимо лучше использовать свои шансы и надёжнее действовать у собственных ворот.

"Зенит" проиграл "Родине" со счётом 1:2 и остался с шестью очками.

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