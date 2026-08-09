Семак: чему может научить поражение от "Родины"? Да ничему

- Чему может научить такое поражение? Да ничему, я думаю, практически каждый год случаются такие матчи. Как в Оренбурге, у нас два незабитых пенальти, мы проиграли эту игру 1:2, хотя должны были выигрывать, создали кучу моментов. В этом году в Оренбурге меньше моментов, но выиграли, - цитирует Семака "Матч ТВ".
Также Семак подчеркнул, что в подобных встречах команде необходимо лучше использовать свои шансы и надёжнее действовать у собственных ворот.
"Зенит" проиграл "Родине" со счётом 1:2 и остался с шестью очками.